Морозная угроза: как ухаживать за волосами зимой?

Зима — сложное время для волос. Холод, перепады температур, сухой воздух в помещениях и постоянное ношение головных уборов создают серьёзную нагрузку на локоны. Как сохранить здоровье и красоту волос в холодный сезон?

В беседе с ИА RuNews24.ru стилист-парикмахер Александра Французова поделилась ключевыми рекомендациями, как защитить волосы от зимнего холода. Первое и самое важное правило зимнего ухода — не носить волосы распущенными на улице. Александра объясняет, почему это критично:

«Зимой мы носим волосы под шапкой, под шубой, под капюшоном… Когда идём по улице, внутри волоса содержится вода — её очень мало, но она там есть в прослойке, которая называется комплекс клеточных мембран. На морозе вода замерзает. И когда мы приходим в тёплое помещение, начинаем раздеваться, в этот момент волосы травмируются. Это чревато ломкостью, секущимися кончиками, статикой».

Подбор шампуня — основа здорового ухода. Эксперт предостерегает от самостоятельного выбора лечебных средств.

«Никогда не покупайте шампуни против выпадения, против перхоти, противосеборейные, для жирной или нежирной кожи головы. Лечебные шампуни самостоятельно подбирать нельзя. Это табу. Это та вещь, которую подбирает врач — дерматолог или трихолог», - подчеркнула собеседница издания.

Для домашнего использования рекомендуются увлажняющие шампуни, шампуни для окрашенных волос, средства для ежедневного использования. Существует признаки неподходящего шампуня:микрошелушения на коже, покраснения, дискомфорт, стянутость и зуд.

Второй этап ухода включает регулярное использование кондиционеров и масок. Рекомендации по маскам просты: применять 1 раз в неделю или раз в 2 недели. Важно выбирать питательные или восстанавливающие формулы с липидами, маслами, аминокислотами, кератином.

Также необходимо отдавать предпочтение средствам, которые устраняют статику, обеспечивают необходимое питание и придают волосам мягкость, гладкость, блеск. Александра Французова добавила, что перед применением нужно тщательно отжать волосы лучше полотенцем. Если используются и маска, и кондиционер, порядок нанесения таков: маска, смыть, кондиционер, смыть.

«Нельзя помыть голову шампунем и пойти просто так. На примере лица расскажу: когда человек умывается, он наносит крем для лица, иначе кожа стянутая. С волосами то же самое», - отметила эксперт.

Третий этап ухода актуален круглый год. Стилист-парикмахер рекомендует выбирать из следующих форматов: крем, масло, сыворотка, «шёлк» для волос, спрей, например, «10 в 1». Многие опасаются косметических силиконов, но эксперт развеивает мифы: