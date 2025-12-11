Стилисты дали советы по выбору колец

При выборе кольца важно прежде всего понять, для какой цели оно подбирается. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных стилистов.

Так, на каждый день подойдут комфортные варианты с нейтральным дизайном, для выхода и событий допустимы более заметный дизайн, крупный камень, сложная огранка.

Кроме того, эксперты советуют определить, нужен ли вам камень. К популярным и недорогим вариантам они отнесли фиониты и кристаллы. Можно также рассмотреть кольца с натуральными камнями — топазами, аметистами, гранатами, раухтопазами и так далее.

Аналитики сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping до этого рассказали Газете.Ru», что в России женщины стали дарить украшения сами себе. Они отметили, что при этом мужчины выбирают более дорогие позиции. В среднем женщины тратили на кольца чуть больше 57 тысяч рублей, а мужчины почти на 60% выше — 91 тысячу рублей.

Женщины чаще всего заказывали кольца от Pandora: Game of Thrones Spinning Astrolabe (30,8%), золотое Pandora x Game of Thrones House Of The Dragon Crown (3,2%) и серебряное Pandora Timeless Elevated Red Heart (2,7%).

Ранее был назван самый популярный бренд обручальных колец у россиян.