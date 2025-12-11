Физика цвета: как мы видим цвета и чем уникален цвет 2026 года «облачный танцор»

Недавно институт цвета Pantone назвал цвет грядущего 2026 года. Оттенок называется «облачный танцор» и символизирует «начало с чистого листа», он максимально близок к нейтральному белому.

Исполнительный директор института цвета Литрис Айсман отметила, что цвет под кодом PANTONE 11-4201 стал символом чистого холста, открывающего новые горизонты. Она подчеркнула, что оттенок означает «ясность»: окружающая действительность постоянно сбивает фокус, а Cloud Dancer воплощает идею упрощения и помогает сосредоточиться, отбросив лишнее.

Вице-президент института Лори Прессман добавила, что новый цвет передает ощущение передышки и облегчения — это возможность сделать шаг назад.

Эксперты также считают, что после пандемии мир резко ускорился: удаленка, цифровой шум, избыток технологий. Многие ищут себя и пытаются понять, чем заниматься дальше. Чтобы это сделать, нужно освободиться от лишнего и начать сначала, как с белого листа.

Pantone выбирает цвет года с 2000-го. В 2025 году это был, например, 17-1230 «мокка мусс», а в 2024 — 3-1023 «персиковый пушок».

Но что такое вообще цвет, почему мы его видим и как получается белый? Об этом «Науке» рассказали эксперты.

Сергей Харинцев

доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики КФУ

Айдар Минибаев

инженер кафедры оптики и нанофотоники Института физики КФУ

Что такое цвет?

С точки зрения науки, цвет белого света описывается цветовой температурой, измеряемой в кельвинах (К). Эта величина соответствует спектру излучения абсолютно черного тела, нагретого до определенной температуры. При таких цветовых температурах спектр источника наиболее близок к спектру дневного солнечного света, без заметного смещения в «теплые» или «холодные» оттенки. Его максимум, как и у солнечного излучения, приходится на зелено-желтую область, поэтому он и воспринимается глазом как естественный белый.

Таким образом, когда мы говорим о бытовой технике в «нейтрально-белом» корпусе, мы интуитивно стремимся к той же визуальной нейтральности — цвету, который не «тянет» ни в теплый беж, ни в холодный серый, а остается нейтральным фоном, как сам дневной свет.

