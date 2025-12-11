Неочевидные ошибки в макияже, которые добавляют возраст

Мы все стремимся выглядеть свежо и молодо, и макияж часто становится нашим верным помощником в этом деле. Однако, порой, даже самые благие намерения могут привести к обратному эффекту. Существуют ошибки в макияже, которые, незаметно для нас самих, могут добавить несколько лишних лет облику. Бьюти-эксперт с опытом работы более 10 лет Анна Тронина подсказала, какие подводные камни стоит обойти, чтобы ваш макияж работал на вас, а не против.

Запах старой косметики

Не передавайте и не принимайте косметические средства по наследству. Даже если это любимые голубые тени вашей юности или дорогой бабушкиному сердцу набор заграничной помады. Наш эксперт:

«В первую очередь, смотрите на сроки годности, берегите свое здоровье. А также обращайте внимание на качество отдушек: неприятный запах от косметических средств иногда может перебить шлейф даже любимого парфюма».

Слишком светлый тональный крем

По словам Анны, многие женщины неверно информированы, что этот продукт нужно подбирать под цвет кожи на шее или руках.

«На самом деле, маскирующие средства при выборе нужно наносить непосредственно на лицо, на одну его половину, и внимательно следить, чтобы оттенок незаметно смешался с цветом кожи на лбу, щеках, подбородке», — советует бьюти-эксперт.

Также тональный крем сделает вас старше, если подчеркнет шелушения или забьется в морщинки. Поэтому подбирайте средство по типу кожи, при необходимости обращайтесь к консультантам.

Четкие графичные брови и густые нарощенные ресницы

Так было модно в 2010-х. Сейчас на первом месте натуральность. Искусственные ресницы смело заменяйте на ламинирование (визуальное удлинение и завивка), а четкие брови отрастите и придайте им ощущение нетронутости. Также не стоит укладывать волоски на бровях вертикально вверх, это тоже в прошлом, подчеркивает специалист.

Широкие, слишком длинные стрелки

Особенно эта касается нижних век, они добавят возрасту лишние 10 лет.

«Замените их на аккуратную тонкую межресничную линию, которая переходит в короткую деликатную стрелку длиной 2—3 мм. Нижнее веко подводить не нужно, лучше нанести на него нюдовые тени пушистой кистью», — рекомендует Анна.

Четко очерченные карандашом губы

Речь идет о коричневом или бордовом цвете. Не стоит также выходить за границы природного контура. Наш эксперт:

«Если вы не посещали курсы макияжа, где обучают красить губы градиентом тремя цветами, то используйте один и тот же цвет и для контура, и для заполнения. Выбирайте оттенок помады, близкий к родному цвету губ, но на 1—2 тона темнее».

Светлые оттенки помады и голубые тени

Исключите белые, перламутрово-розовые и оранжевые цвета. Они ассоциируются с образами 70—80-х и в моду пока не вернулись. Голубые и сиреневые тени тоже пока лучше отложить. Анна советует использовать для губ красные, бордовые, приглушенно-розовые оттенки, для век — коричневые, бежевые, бронзовые, изумрудные.

Слишком яркие румяна

Они также прибавляют возраст.

«Этот предмет косметики нужен для имитации юного румянца при смущении и морозе. Если нанести их слишком активно, то эффект может получиться скорее комичный, чем кокетливый», — рассказывает бьюти-эксперт.

Старайтесь подчеркнуть природную красоту, которая уже есть, а не следовать стандартам и «рисовать» косметикой новое лицо. Тогда вы будете выглядеть максимально гармонично, и количество ошибок в макияже сведется к минимуму.