Что такое зомби-клетки и как с ними бороться

Мы все уже узнали, кажется, все — об увлажнении, солнцезащите и антиоксидантах, и это прекрасно. Но есть еще один не самый известный виновник возрастных изменений, о котором сейчас пишут дерматологи и геронтологи: зомби-клетки. Упрощенно говоря, это клетки, которые перестали нормально работать, но и не умерли. Они висят в тканях, занимают место, создают воспаление и мешают коже обновляться. В молодости организм утилизирует их быстро и незаметно, но с возрастом система утилизации токсинов начинает давать сбои, и зомби-клеток становится больше. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, что делать в такой ситуации и на что обращать пристальное внимание.

Что такое зомби-клетки и почему они появляются

Зомби-клетки — это клетки, вошедшие в состояние сенесценции. Они не делятся, не выполняют своих функций, но продолжают существовать и выделять вещества, вызывающие хроническое воспаление.

«Появляются они у всех, но у некоторых в ускоренном формате по множеству причин: возраст, стресс, ультрафиолет, нарушения сна, курение, хронические болезни. Их главная проблема — они запускают цепную реакцию: заражают соседние клетки своим состоянием и ускоряют старение ткани», — объясняет эксперт.

Как зомби-клетки мешают коже обновляться

В норме кожа постоянно обновляется: одни клетки работают, другие заменяются новыми. Когда в ткани накапливаются сенесцентные клетки, процесс тормозится. Клетки-зомби занимают место молодых, блокируют нормальное деление, нарушают выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Визуально это проявляется тусклостью, шероховатостью, сухостью и ощущением, что кожа подустала. Это не просто косметический дефект — это реальная биология старения.

Воспаление — главный побочный эффект

Зомби-клетки посылают провоспалительный сигнал, препятствуют восстановлению, провоцируют высыпания, делают кожу реактивной.

«Из-за хронического низкоуровневого воспаления ухудшается тонус покровов, быстрее разрушаются волокна коллагена, медленнее заживают повреждения. Эффект накопительный: чем дольше сенесцентные клетки остаются в дерме, тем больше они влияют на ее внешний вид», — подчеркивает врач.

Можно ли уменьшить количество зомби-клеток с помощью ухода

Полностью убрать сенесцентные клетки уходовая косметика не может, но снизить их влияние — вполне. Помогают: ретиноиды (ускоряют обновление), витамин C (уменьшает воспаление), ниацинамид (усиливает барьер и улучшает обмен), полифенолы и ресвератрол (работают как антивозрастные антиоксиданты). Регулярное использование кислоты в низких концентрациях также способствует более активной ротации клеток и препятствует накоплению клеточного мусора.

Образ жизни, который замедляет накопление сенесцентных клеток

Научные данные показывают: зомби-клетки формируются быстрее при хроническом стрессе, нарушениях сна, избытке сахара и ультрафиолета. Поэтому профилактика работает лучше любой сыворотки или модного крема. Соблюдайте базовые привычки: защита от солнца круглый год, полноценный сон, умеренные тренировки, сбалансированное питание и работа с уровнем стресса.