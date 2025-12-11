Внучка Михаила Боярского похвасталась откровенным декольте

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась откровенным образом на фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

27-летняя родственница артиста предстала перед камерой в облегающем атласном мини-платье голубого оттенка. Предмет гардероба был оформлен глубоким декольте, обнажавшим часть груди.

© Соцсети

© Соцсети

Также девушка надела серебристые босоножки на высоком каблуке, распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме. При этом она показала фигуру с разных ракурсов, в том числе снялась у стены в полный рост и лежа на боку на диване.