Как подобрать стайлинг для волос: профессиональные советы стилиста

Стилист‑парикмахер Александра Французова поделилась с ИА RuNews24.ru экспертными рекомендациями, как не ошибиться с укладочным средством и добиться желаемого результата.

По словам эксперта, при подборе стайлинга нужно учитывать три ключевых фактора. Первый - это цель укладки, какой эффект вы хотите получить. Второй - структура волос: тонкие, средние или плотные. И третий - длина волос. Короткие стрижки требуют иных средств, чем длинные локоны. Для тонких волос идеально подходят лёгкие спреи для прикорневого объёма.

«Он не склеивает, не утяжеляет волосы. Вы никогда не получите эффект шлема на голове. При этом потрясающе фиксирует волосы, и укладка сохраняется ещё и на следующий день», - объясняет эксперт.

Для средних и плотных волос лучше использовать пенки и муссы.

«Спрей для прикорневого объёма, как мёртвому припарка — они даже его не почувствуют. Здесь уже стоит подключать более тяжёлую артиллерию — выбирать мусс или пенку», - подчеркнула стилист-парикмахер.

При этом важно не переусердствовать с фиксацией — оптимальны средства со степенью фиксации 2–3. Для создания гладких причёсок (хвостов, пучков) эксперт рекомендует кремы для укладки, гели для укладки и лаки в качестве финишного средства. Особый акцент Александра делает на технике использования лака:

«Используйте лак как финишное средство — не до укладки, а когда высушили, когда готовая причёска у вас».

При этом существуют два типа лаков: аэрозольные — создают подвижную укладку, жидкие — обеспечивают сильную фиксацию, они особенно хороши для коротких стрижек с подчёркиванием текстуры. Для коротких стрижек (до плеч) эксперт советует пудру для прикорневого объёма, которая идеально держит форму даже после ношения шапки, пудровый спрей даёт дополнительный объём за счёт микрочастиц пудры.

«Пудра делает волосы жёстче, даёт определённую жёсткость причёске. Подходит не каждому. Если волосы длиннее плеч, она, скорее всего, всё склеит», - уточнила собеседница.

Для длинных волос рекомендуются кремы для гладкости, разглаживающие масла часто выполняют функцию термозащиты. Также есть особенности ухода за кудрявыми волосами. Для натуральных или искусственно созданных кудрей Александра советует текстурирующие или разделяющие кремы — наносятся на влажные волосы как третий этап ухода, помогают сформировать завитки. Солевой спрей — используется для фиксации сухой укладки:

«Он делает волосы чуть жёстче, но очерчивает завитки, не даст этому одуванчику сформироваться. Локоны будут красиво лежать, они будут очерченные».

Эксперт предостерегает от использования солевого спрея для прикорневого объёма в домашних условиях — это может привести к нежелательным результатам. Александра Французова разъяснила различия между похожими средствами: мусс — более лёгкий продукт, пенка — плотнее и тяжелее по текстуре.

Пудровый спрей — содержит микрочастицы пудры, но не делает волосы жёсткими, идеален для фиксации тонких волос с дополнительным объёмом. В заключение мастер красота добавила, что с этими знаниями каждая представительница прекрасного пола может подобрать идеальное стайлинг-средство.