Звезда «Эйфории» выложила фото в купальнике

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини, опубликовала фото в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Сидни Суини позировала в черном купальнике с глубоким декольте. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа, сделав маску.

На прошлой неделе актриса стала гостьей премьеры фильма «Горничная», которая состоялась в Нью-Йорке. Сидни Суини позировала перед камерами в серебристом макси-платье со шлейфом и глубоким декольте, украшенном стразами. Артистка добавила белую накидку с перьями и серьги-кольца. Звезде сериала «Эйфория» уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовой помадой.

В начале ноября Сидни Суини заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. После встречи актриса села в автомобиль, проехала несколько кварталов и пересела в машину своего экс-жениха Джонатана Давино. Источник издания TMZ рассказал, что между бывшими влюбленными произошла ссора. Собеседник таблоида утверждает, что в какой-то момент актриса закричала: