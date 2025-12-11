Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить металлические броши

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить металлические броши. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ловите классный стилистический прием — массивные металлические броши на меховых аксессуарах и шубах. Украшайте свои шарфы, горжетки, воротники, манжеты и другие аксессуары и ни в чем себе не отказывайте! Чем больше — тем лучше!» — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.