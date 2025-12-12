Эмили Ратаковски снялась в одной рубашке и обнажила ягодицы

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенные снимки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модный фотограф Морган Махер запечатлел 34-летнюю манекенщицу на фоне картины. Она позировала перед камерой в белой расстегнутой рубашке и черном нижнем белье бренда Lounge, которое состояло из кружевного бюстгальтера и стрингов. Для одного снимка знаменитость решила повернуться к фотографу спиной и продемонстрировать обнаженные ягодицы.

Поклонники, в свою очередь, захотели прокомментировать фотосессию Ратаковски.

«Горяча», «Красотка», «Таких, как ты, нет и никогда не будет», «Ты действительно очень красивая», «Она прекрасна», — высказывались они.

В ноябре Эмили Ратаковски также опубликовала снимки в комплекте марки Lounge. Тогда модель примерила прозрачный бюстгальтер и трусы ярко-красного цвета.