Актриса Аманда Сейфрид снялась для глянца в платье с перьями

Актриса Аманда Сейфрид снялась в платье с перьями для журнала WWW. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

© Соцсети

40-летняя Аманда Сейфрид позировала в черном платье с синими перьями. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.

В 2022 году Аманда Сейфрид в интервью изданию Porter призналась, что в 19 лет была вынуждена сниматься без нижнего белья, чтобы сохранить свою роль в фильме. Звезда решила не раскрывать подробностей проекта, а также не назвала имя режиссера, при этом добавив, что не считает нормальным сниматься без нижнего белья. Сейфрид пожаловалась, что начала актерскую карьеру не в нынешнее время, когда на съемочных площадках есть специалисты, которые контролируют степень откровенности сцен и учитывают пожелания и претензии артистов и режиссеров.