Нюша вышла на публику в кожаном корсете с откровенным декольте

Певица Нюша вышла на публику в кожаном корсете и брюках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша выступила на сцене в облегающих брюках и корсете из кожи с глубоким декольте. Волосы певица выпрямила и сделала вечерний макияж.

© Соцсети

На прошлой неделе Нюша поделилась кадрами, сделанными во время отдыха в Дубае. На одном из фото певица позировала перед камерой в леопардовом мини-платье с вырезами по бокам, под которое не стала надевать бюстгальтер. Поп-исполнительница добавила к образу черные босоножки на каблуках, массивные золотые серьги и кольцо. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.

До этого 35-летняя Нюша снялась в черном полупрозрачном топе с длинными рукавами, который дополнила ультракороткими шортами, блестящими серьгами и массивным кольцом. Певица была запечатлена с уложенными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.