Секрет эффективного применения гиалуроновой кислоты: один ключевой момент
Гиалуроновая кислота — ключевой элемент ухода за кожей. Для её эффективного действия важны способ нанесения, климатические условия, качество продукта и состояние кожи.
Как работает гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота удерживает воду, смягчая морщины и возвращая упругость коже. С возрастом её уровень снижается, что ускоряет старение, поэтому регулярное использование кислоты уменьшает стянутость, улучшает текстуру и уменьшает тусклость кожи.
Виды гиалуроновой кислоты
Высокомолекулярная создаёт на коже плёнку для удержания влаги, пишет lady.pravda.ru. Низкомолекулярная проникает глубже и удерживает влагу дольше. Комбинированные формулы обеспечивают поверхностное и глубинное увлажнение.
Правильное использование гиалуроновой кислоты
Очистите кожу мягко. Наносите на слегка влажную кожу для притяжения воды извне. Распределяйте сыворотка по массажным линиям. Завершите нанесением крема и используйте солнцезащитный крем днём.