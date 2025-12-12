Как подготовить кожу к новогодним праздникам за две недели

Самое оптимальное время для подготовки к новогодней ночи — 2–3 недели до праздников. В это время можно сделать пилинг или глубокую чистку лица, а также биоревитализацию, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

«Правильнее начать подготовку с глубокой чистки или пилинга, чтобы удалить ороговевшие клетки кожи, улучшить ее текстуру, выровнять цвет лица. Эти процедуры могут быть как самостоятельными, так и подготовительными к дальнейшему уходу. За 2–3 недели хороший эффект даст биоревитализация — инъекции гиалуроновой кислоты. В результате кожа увлажняется и восстанавливается, становится упругой, но нужно время для реабилитации, так как может быть отечность. К праздникам она должна пройти», – отметила врач.

Косметические манипуляции с использованием RF-лифтинга, которые подтягивают кожу, улучшают ее упругость, уменьшают морщины, лучше провести за 1–2 недели до нового года.

«Еще за пару недель до праздников можно сделать микродермабразию, в процессе которой удаляется верхний слой клеток кожи и улучшается ее текстура и цвет. За 2–3 дня до праздников воспользуйтесь увлажняющей маской или сывороткой, чтобы восстановить водный баланс кожи и придать ей сияющий вид. Улучшить кровообращение и снять отечность поможет лимфодренажный массаж. Его делают вручную или специальным аппаратом», – рассказала косметолог.

Если времени на процедуры уже нет, можно пойти на хитрость и сделать сияющий макияж. По словам врача, он создаст эффект ухоженной кожи.