Как придать лицу естественный блеск

Многие хотят, чтобы кожа выглядела так, будто вы только что вернулись с отдыха. Для этого не нужен солярий или плотный макияж. Достаточно бронзовых капель. Они дают мягкое тепло на лице и быстро вписываются в любое утреннее бьюти-рутинное безумие. Но эффект зависит не от удачи, а от того, как вы ими пользуетесь.

© Just Talks

Бронзовые капли занимают что-то среднее между уходом и макияжем. Они работают как лёгкий тон, который делает кожу ровнее и при этом добавляет ей увлажнение. Концентрация у них выше, чем у обычного жидкого бронзера, поэтому капли не наносят прямо на лицо. Их смешивают с кремом или тональным средством. Так получается естественный оттенок, который напоминает лёгкий загар, а не попытку перекрасить лицо в новый цвет.

Основа любого удачного макияжа — подготовка. Кожа должна быть чистой и напитанной. Если у вас сухость, без хорошего крема не обойтись. Иначе капли лягут пятнами, особенно зимой, когда кожа у многих становится капризной. После увлажнения можно переходить к смешиванию. Обычно достаточно одной-трёх капель. Чем больше оттенка хотите, тем плотнее получится результат. На ладони или на тыльной стороне руки соедините капли с кремом или тоном. Так проще контролировать оттенок, чем если бы вы наносили всё напрямую на лицо.

Дальше — нанесение. Берите кисть и переносите смесь на зоны, которые первыми ловят солнце: лоб, нос, щёки, подбородок. Делайте мягкие движения, пока оттенок не станет ровным. После этого пройдитесь по лицу чистым спонжем. Он поможет убрать лишнее, а цвет станет естественным. Если хочется чуть больше глубины, можно точечно добавить ещё каплю туда, где обычно появляется загар. Главное — делать это постепенно, иначе оттенок уйдёт в грязноватый.

Когда цвет устраивает, закрепите его фиксирующим спреем. Он удержит базу на месте и позволит наносить румяна или корректор без риска размазать всё под слоем пудры.

С выбором оттенка тоже всё просто. Лучше брать вариант на один-два тона темнее вашей кожи. Избегайте ярко-оранжевых вариантов, иначе результат будет напоминать странный эксперимент из нулевых. Если капли кажутся слишком тёмными, не переживайте. Они специально созданы для смешивания, и итоговый цвет зависит от вашей основы.

Частые ошибки связаны с количеством продукта. Капли экономичны. Если переборщить, появятся полосы и разница между лицом и шеей. Ещё одна проблема — недостаток увлажнения. На сухой коже капли цепляются за неровности и подчеркивают всё, что вы хотели скрыть. И последний момент — несовместимость продуктов. Тяжёлая пудра или плотные сухие текстуры могут испортить базу, поэтому перед важным выходом лучше протестировать всё заранее.

Бронзовые капли использовать проще, чем кажется. Они дают тёплый оттенок, который делает лицо живым, и позволяют менять интенсивность без риска переборщить. Главное — немного практики и правильный подход. Тогда эффект «я только что с пляжа» будет с вами круглый год, даже если вы зиму проводите под пледом и с ноутбуком.