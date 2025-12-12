Секрет стиля: как носить обычные джинсы, чтобы выглядеть дорого и модно

У многих из нас в шкафу есть пара джинсов. И даже не одна. Мы надеваем их и иногда ловим себя на мысли: «На манекене или у блогера это смотрелось иначе». Почему так происходит? Все дело в том, как мы их обыгрываем. Рассказываем о простых приемах, которые превратят вашу базовую пару в стильный лук.

Начните с подворотов. Стилисты советуют сделать аккуратный закат на пару сантиметров. Это откроет щиколотку и сделает вас стройнее. Особенно хорошо это работает с массивной обувью, например, кроссовками или ботинками. Подворот помогает «подружить» их с джинсами. Но не превращайте его в тугой валик, если ткань слишком плотная, отмечает Стилист Влад Красовский в своем блоге.

Белая рубашка может стать верным союзником. Наденьте ее навыпуск с джинсами, слегка заправьте спереди или завяжите узел, а также добавьте ремень. Это мгновенно меняет ваш образ. Он становится собранным и продуманным. Только выбирайте лаконичные ремни, которые держат форму.

Играйте с объемами и сделайте контраст основой стиля. Если джинсы узкие, сочетайте их с oversize-жакетом или кардиганом. Если свободные, сверху надевайте приталенный топ. Этот баланс создает динамичный и современный силуэт. Стилисты предостерегают от образов total oversize, которые могут превратить фигуру в бесформенный мешок.

По словам стилистов, обувь на каблуке может стать секретным оружием. Не обязательно брать высоченные шпильки. Достаточно устойчивого квадратного каблука, элегантных туфель Mary Jane или модных мюлей. Такая пара моментально «поднимает» даже самые простые джинсы, делая образ нарядным и цельным. Из категории «просто джинсы» вы переходите в категорию «стильный выход».

Не забывайте про аксессуары. Они могут сделать образ цельным и продуманным.

