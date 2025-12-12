Стилист назвал россиянкам самый модный образ сезона

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам самый модный образ в 2025 году. Соответствующую информацию он разместил в Telegram-канале, который насчитывает 184 тысячи подписчиков.

Так, эксперт посоветовал женщинам носить нарядную юбку-баллон с утилитарной курткой или рубашкой. По его словам, таким стилистическим приемом стали активно пользоваться на мировых подиумах.

«Берите пример с The Attico и Prada», — подчеркнул он.

Ранее в декабре россиянкам назвали способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи. Дизайнер Полина Репик объяснила, что для ужина в кругу близких подойдут сдержанные платья длины миди из тканей с блестящим отливом — бархата, жаккарда, парчи или атласа.