Бизнесвумен Оксана Самойлова появилась на публике в сияющем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Оксана Самойлова вышла на публику в облегающем синем платье из страз с глубоким декольте. Волосы модель распустила и сделала макияж со стрелками и красной помадой.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться. Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

На прошлой неделе Самойлова заявила, что чувствовала себя матерью Джигана. Об этом она рассказала в реалити-шоу от Medium Quality «Быть Джиганом и Оксаной» в VK Видео.