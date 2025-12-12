Психолог назвал способ сохранения молодости для женщин

Для этого необходимо меньше обижаться.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва пояснила, что в таком эмоциональном состоянии тело напрягается, а уголки губ и глаз «опускаются».

«Тот человек, который очень часто обижается, или тот человек, который застревает в чувстве обиды, у него возникает на лице так называемая маска обиды. Это такая телесная реакция на эмоцию, в которой человек застрял. Это тогда, когда уголки губ опускаются вниз, когда уголки глаз опускаются вниз и когда голова всё время наклонена чуть-чуть вперёд. Это чувство, которое вызывает огромное количество напряжения внутри. Для всех женщин говорю, если вы хотите сохранять молодость лица, то это чувство обиды, в котором можно надолго застрять, оно приводит к тому, что у нас наше лицо начинает как по маске обиды стремиться всё время вниз, такой птоз получается».

Ранее Соловьёва предупредила о негативных последствиях длительного отчаяния. Долгое пребывание в таком состоянии опасно для здоровья. В подобной ситуации человеку необходима профессиональная помощь.