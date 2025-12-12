Названа самая модная знаменитость 2025 года

Британский журнал Vogue признал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Жена принца Уильяма оказалась в топе влиятельных людей в модной индустрии наряду с писательницей Алексой Чанг, манекенщицей Сиенной Миллер, супермоделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, дизайнером Викторией Бекхэм. Эксперты объяснили свое решение отдать первое место Миддлтон тем, что ее каждое появление на публике может изменить развитие любого бренда и вдохновить дизайнеров.

В то же время журналисты Daily Mail заметили, что их коллеги не стали включать в рейтинг супругу британского принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл. В прошлом году звезда «Форс-мажоров» открыто заявляла в СМИ, что составление образов — одна из самых важных вещей в ее жизни.