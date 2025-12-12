Названа самая модная знаменитость 2025 года

Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года
Британский журнал Vogue признал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.
Жена принца Уильяма оказалась в топе влиятельных людей в модной индустрии наряду с писательницей Алексой Чанг, манекенщицей Сиенной Миллер, супермоделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, дизайнером Викторией Бекхэм. Эксперты объяснили свое решение отдать первое место Миддлтон тем, что ее каждое появление на публике может изменить развитие любого бренда и вдохновить дизайнеров.
В то же время журналисты Daily Mail заметили, что их коллеги не стали включать в рейтинг супругу британского принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл. В прошлом году звезда «Форс-мажоров» открыто заявляла в СМИ, что составление образов — одна из самых важных вещей в ее жизни.