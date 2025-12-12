Певица Светлана Лобода снялась в «голом» платье без белья

Певица Светлана Лобода снялась в полупрозрачном платье без белья. Звезда позировала в откровенном наряде на диване и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Никто не даст вам инструкции счастья, потому что счастье — внутри вас», — написала исполнительница.

Подписчики артистки активно прокомментировали ее пост:

«Икона», «Шикарная», «Дива», «Как же восхитительна», «Роскошная», «Богиня», «Великолепная», «Идеальная», «Невероятно красивая», «Куколка», «Потрясающая».

У знаменитости двое детей. Старшую дочь Евангелину она родила от танцора Андрея Царя. Певица подчеркивала, что никогда не препятствовала общению экс-возлюбленного с ребенком. По словам артистки, Евангелина очень любит своего отца, и она не имела права рушить их отношения. Младшая дочь звезды появилась в 2018 году. Исполнительница не называет имя отца Тильды. Поклонники предполагали, что Лобода растит девочку от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, однако певица не комментировала эти слухи.

В конце февраля 2022 года Лобода уехала из России. Вместе с дочерьми, возлюбленным и матерью Натальей она живет в Латвии.