40-летняя актриса Аманда Сейфрид раскрыла секрет красоты

Американская актриса, певица, продюсер и модель Аманда Сейфрид раскрыла секрет красоты. Соответствующее интервью публикует Who What Wear.

40-летняя звезда «Игры на выживание» рассказала, что прибегает к лазерной эпиляции и ботоксу.

«У меня очень хороший дерматолог, которая говорит, что всю оставшуюся жизнь будет делать мне только инъекции ботокса в одно и то же место», — призналась знаменитость, указав на лоб.

В марте Аманда Сейфрид показала естественную внешность и несовершенства кожи. Тогда актриса призналась, что страдает экземой. Она продемонстрировала на камеру лицо без макияжа, усыпанное красными пятнами.