Анна Седокова позировала в леопардовом бикини

Певица Анна Седокова снялась в леопардовом бикини. 42-летняя звезда позировала перед зеркалом и поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказала подписчикам, что находится в Майами.

Знаменитость всю жизнь следит за фигурой. Исполнительница отмечала в интервью, что ее идеальный вес — 58-60 кг, и к нему она постоянно стремится. Седокова старается посещать тренажерный зал, соблюдать диету, пить много воды и не употреблять алкоголь. Однако звезда подчеркивала, что если бы не общественное мнение, ей жилось бы гораздо комфортнее в своем теле.

© Соцсети

У артистки трое детей. Дочь Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича, с которым развелась в 2006 году. В 2011 году у певицы появилась девочка Моника от бизнесмена Максима Чернявского. Она живет с отцом в США. Звезда признавалась поклонникам, что прикладывает все усилия, чтобы постоянно присутствовать в жизни ребенка, но в основном они общаются по видеосвязи. А в 2017 году Седокова родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после этого события. По словам исполнительницы, она буквально «сбежала из-под венца» и ни разу не пожалела о своем решении.