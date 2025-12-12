Инвестиция в холод: пять вещей, которые можно и нужно купить зимой

Зима — лучший стилист. Именно холодные месяцы подсвечивают, какие вещи по-настоящему работают, а какие были спонтанной прихотью. И если летом можно как-то закрыть глаза на неидеальную посадку или сомнительный материал, то зимой все эти нюансы становятся честными: ткань либо греет, либо нет, силуэт либо вытягивает фигуру, либо превращает образ в бесформенный кокон. Поэтому зимние покупки должны быть это не про эмоции, а про стратегию. Стилист Полина Репик рассказала о вложениях, которые оправдают себя не один сезон, а иногда и годы.

Великолепное пальто из шерсти или альпаки

Зима — идеальное время инвестировать в пальто, только учтите ключевые параметры: плотность ткани, качество ворса, посадку. Хорошее шерстяное пальто держит форму, согревает и при этом остается легким.

«В холода следует делать ставку на благородные и комфортные смесовые материалы: кашемир, шерсть с добавлением шелка или тенселя, мохер. Особенно выигрышно вышеперечисленные ткани смотрятся в вариации трендового клетчатого принта: от классического тартана до утонченной виши или гусиной лапки. Пальто или жакеты в клетку станут прекрасной инвестицией в гардероб во всех смыслах. Плотные ткани хорошо держат форму и не подвержены деформации, они прослужат вам долгие годы», — рассказывает эксперт.

Пуховик премиального качества

Хороший пуховик в последние сезоны стал статусной вещью. Зима — время лучших моделей: с правильным коэффициентом утепления, легкостью, современным кроем и работающими мембранами. Oversize-пуховики, удлиненные силуэты, модели-одеяла — главные инвестиции последних лет. Качественный пуховик выдерживает десять зим и не выходит из моды — редкость для трендовых вещей.

Кашемировые вещи, которые служат годами

Кашемир зимой выглядит особенно убедительно: он держит тепло лучше шерсти, не утяжеляет силуэт и визуально делает образ статусным. Джемпер, кардиган, водолазка, тонкое кашемировое пальто или костюм — абсолютная классика.

«А еще такие вещи легко стилизовать: они самодостаточны, могут стать полноценным акцентом образа и не требуют дополнительных аксессуаров. Инвестируя в качественные вещи из тканей с кашемиром, вы приобретаете фундамент гардероба: строгий, интеллектуальный и вневременной. Это холст, на котором вы сможете рисовать самые разные образы — от делового до женственного», — говорит стилист.

Зимняя обувь

Сапоги-трубы, кожаные ботфорты, замшевые ботинки на устойчивом каблуке, утепленные челси — самые удачные модели выходят именно сейчас, потому что бренды учитывают все эксцессы, которые нас ожидают — мороз, реагенты и снег. Инвестиционная обувь — это не просто красиво, это тепло, безопасность и идеально собранный образ.

Аксессуары, которые делают образ дороже

Зимой аксессуары раскрываются ярче, чем в любой другой сезон. Качественный фактурный шарф, кожаные перчатки, вязаная балаклава, большая сумка-шопер из плотной кожи, объемные пояса поверх пальто — это детали, которые собирают образ в единое целое и придают ему архитектурной выверенности.