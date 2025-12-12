Американская актриса Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи в рамках интервью для журнала Vanity Fair. Соответствующее видео доступно на YouTube.

© Lenta.ru

Коллега по фильму «Горничная» Аманда Сейфред поинтересовалась у артистки, корректировала ли она свою внешность хирургическим путем.

«В последнее время всех волнует одна деталь, и я просто обязана спросить: "У тебя настоящая грудь?"» — сказала она.

Суини опровергла слухи, указав, что сохранила натуральную привлекательность.

«Да [грудь настоящая], я нигде не делала никакую пластику», — отметила знаменитость.

Полиграф подтвердил, что она не врет.

Ранее в декабре Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане.