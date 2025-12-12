Какие туфли выбрать на новогоднюю вечеринку

Новый год — повод не просто надеть что-то красивое, а создать образ, который запомнится и будет радовать не только глаза окружающих, но и ваши собственные ощущения. Образ — это одежда, макияж, аксессуары и, конечно же, туфли. Они могут стать главным акцентом вашего лука или нежно вписаться в него, но в любом случае выбор обуви влияет на настроение праздника. Стилист Маша Ведерникова рассказала о типах обуви, которые подойдут для волшебной новогодней ночи.

Классические лодочки с металлическим акцентом

Лодочки остаются извечным символом праздничного настроения. Стоит выбирать модели с отражающими элементами: в матовой или глянцевой кожей в тоне золота и серебра.

«Такие туфли создают элегантную линию и визуально удлиняют ноги, они прекрасно сочетаются с платьями миди, юбками-карандашами или классическими брюками, создавая сбалансированный и праздничный образ», — объясняет эксперт.

Бархатные туфли — роскошь в текстуре

Бархат — материал, который, кажется, будто специально создан для зимних праздников. Он мягкий, глубокий по фактуре и отлично смотрится с каким угодно нарядом и в любом варианте обуви — это может быть и головокружительная шпилька, и балетки, и даже ботинки на шнуровке. Цвета могут быть как классическими, так и яркими — такой вариант делает образ благородным и интересным, особенно если одежда выдержана в нейтральной палитре.

Туфли на устойчивом каблуке

Это баланс красоты и комфорта.

«Если вы планируете активно танцевать, имеет смысл выбрать обувь с более устойчивым каблуком: например, в стиле 60—70-х, сейчас это очень акутально. Такой каблук выглядит женственно, но снижает нагрузку на стопу, помогает держать осанку и не уставать к середине ночи. Он отлично подходит под вечерние платья, костюмные комбинезоны или широкие брюки», — говорит стилист.

Туфли с декоративными ремешками — игривость и акцент на щиколотку

Ремешки вокруг щиколотки делают обувь более выразительной и добавляют динамику движению ноги. Этот небольшой, но заметный элемент оживляет образ и превращает обычные туфли в праздничные. Такие модели особенно выигрышны под короткими платьями или юбками миди с высоким вырезом, где ремешки легко видны и служат второй линией акцента после украшений или макияжа.

Туфли с пайетками

Если праздник требует смелых форм — выбирайте туфли (или даже кеды!), которые сами являются точкой внимания: тут, конечно, явно нужны пайетки или кристаллы. Они идеально подходят, если весь образ выдержан в спокойных тонах — черном, молочном, или винном — а обувь становится той самой деталью, которая собирает блики света и восторженное внимание окружающих.