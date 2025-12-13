Наталья Рудова похвасталась рельефным прессом

Наталья Рудова опубликовала в запрещённых соцсетях новое фото, похваставшись прессом. На снимке звезда «Татьяниного дня» позирует в коротком топе, демонстрируя стройную фигуру и свой рельеф.

© Super.ru

Для образа 42‑летняя актриса остановила выбор на свободных камуфляжных брюках и бомбере. Как заявляет сама Наталья, сбор происходил в спешке — она собиралась на одно публичное мероприятие.

© Super.ru

«Успев только позавтракать, обнаружила у себя пресс. За 20 минут накрасилась, переоделась и мчу», — написала звезда.

Сердце звезды «Универа» сейчас свободно: в беседе с журналистами она конкретно обозначила свой статус, добавив, что открыта к диалогу с «молодыми и красивыми». И исключила возможность отношений с мужчинами, не способными обеспечить себя самостоятельно. После этих слов, кстати, актрису начали критиковать — ранее за неё публично заступилась Алёна Водонаева, которая сочла подобную критику несправедливой.