Bork начал поштучно продавать елочные шары за 45 тысяч рублей

Российская компания Bork начала поштучно продавать елочные шары. Соответствующий товар появился на одноименном сайте.

Известно, что каждый год в декабре бренд выпускает праздничные украшения в ограниченном количестве. В этом году покупателям предложили шар из твердого фарфора с изображением огненных лошадей. Его изготовили вручную на старейшей мануфактуре в Европе. Стоимость одного новогоднего аксессуара составляет 45 тысяч рублей.

Ранее французский дом моды Hermes предложил своим покупателям пластыри для заклеивания камеры ноутбука. Люксовый бренд запустил в продажу серию аксессуаров Band-Aid, в которой представлен набор из трех пластырей из кожи овчины.