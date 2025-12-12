Эксперт рассказал о главном тренде зимних свадеб

Трендом для зимних свадеб в России стал современный стиль «а-ля рус», когда невесты выбирают массивные украшения и ободки, дополняют платья мехом и другими декоративными элементами. Об этом «Москве 24» рассказала свадебный организатор Евгения Лейбман.

По ее словам, в качестве декора в этом случае выбираются красные атрибуты, гостей могут угощать леденцами на палочке и яблоками в карамели. Кроме того, этот стиль предполагает наличие элементов русской природы.

Чтобы сэкономить на зимнем торжестве, эксперт посоветовала рассмотреть для проведения свадьбы январь и февраль, когда можно найти скидки на площадки и свадебные наряды.

«Еще сэкономить можно при выборе дня недели. Самые дорогие для банкетов — пятница и суббота: их стоимость примерно одинакова, несмотря на то что пятница — рабочий день. Воскресенье считается «полувыходным» и оценивается ниже. Наиболее бюджетный вариант — проведение свадьбы с понедельника по четверг», – сказала Лейбман.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон до этого заявил «Газете.Ru», что стандартизированного расчета о том, как накопить деньги на празднование свадьбы, быть не может – все зависит от желания молодоженов. Чтобы устроить «глобальную свадьбу», стоит ориентироваться на зарплаты пары.