Пять бьюти-привычек, которые крадут молодость после 40 — о них пора забыть

После сорока красота перестает быть результатом генетической лотереи, умноженного на сумму продуктов, и превращается в стратегию. Все, что прокатывало в двадцать, больше не работает, а иногда и откровенно вредит. Гормональные изменения, снижение плотности кожи, реактивность сосудов, измененный рельеф лица — все это требует других решений. И хоть сколько-то регулярной рутины. Но проблема в том, что многие продолжают следовать старым привычкам, даже не замечая, что они тихо крадут свежесть лица и упругость контура. Косметолог Ирина Горлова рассказала, на что обращать внимание прежде всего (предполагается, что снимать косметику на ночь все уже научились, поэтому не упоминаем этот банальный момент).

Неправильно подобранные активы

Многие воспринимают увлажнение как универсальный ответ на все проблемы. Но после 40 кожа хуже удерживает влагу не только из-за сухости, но и из-за снижения плотности.

«Слишком плотные кремы и многослойные ритуалы дают противоположный эффект: провоцируют утренние отеки, размывают овал и визуально старят. Гораздо эффективнее переходить на формулы с аминокислотами, пептидами и низкомолекулярной гиалуронкой и избегать нанесения тяжелых средств вечером», — говорит врач.

Привычка экономить на обновлении косметички

После сорока кожа ведет себя иначе — и декоративная косметика должна соответствовать. Плотные тональные основы, сыпучие пудры, подсушивающие матовые текстуры — все это подчеркивает микрорельеф, заломы и усиливает возрастные тени. Сейчас лучше работают гибридные формулы: тональные с ухаживающими компонентами, кремовые текстуры, которые визуально делают кожу мягче.

Игнорирование работы с мышцами нижней трети лица

Очень нетривиальная ошибка: большинство заботится о коже, забывая, что возрастные изменения начинаются в глубине — в деревянных мышцах.

«Пережатые мышцы шеи, жевательные мышцы, постоянное напряжение губ и подбородка формируют брыли и усугубляют носогубные складки. Регулярный миофасциальный массаж, расслабляющие техники и осознанная работа с жевательной мускулатурой часто дают больший антиэйдж-эффект, чем дорогие кремы», — подчеркивает косметолог.

Привычка делать вечерний макияж ежедневно

Классическое контурирование, графичные стрелки, активные брови, плотный тон — все это делает лицо тяжелым. В молодости драматичность старит меньше, потому что кожа светится сама по себе. После 40 такие приемы закрепляют внимание на усталости. Лучше перейти на иную стратегию: мягкие тени, полупрозрачный тон, легкие румяна. Лицо становится моложе просто потому, что перестает быть перегруженным визуально.

Нерегулярность ухода и частая смена средств

Это парадоксальный, но важный момент. Многие после 40 бросаются из крайности в крайность: новые сыворотки, экспериментальные компоненты, резкие переходы между активами. У кожи снижается скорость восстановления, и постоянная бьюти-чехарда дает раздражение, тусклость и истощение барьера. Стабильность — новый люкс: один качественный актив на два месяца работает лучше, чем пять новомодных сывороток, которые меняются каждую неделю.