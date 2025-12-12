Экспресс-уход за лицом: как сэкономить на бьюти-средствах и преобразиться

Не всегда совершенная кожа лица — результат уколов красоты и внушительных денежных вливаний в виде люксовых кремов и сывороток. И при минимальном бюджете можно выглядеть дорого, если знать основные правила. Косметолог Яна Анточи в беседе с WomanHit назвала важные аспекты домашнего каждодневного ухода. Зимой они особенно пригодятся.

Четыре «кита» ежедневной бьюти-рутины

«В домашнем арсенале обязательно должны присутствовать четыре универсальных средства. Первое — это очищение по типу кожи. Чаще всего должно быть деликатным, потому что в наше время кожа испытывает стресс. В том числе в силу того, что сейчас в разгаре отопительный сезон. Второе — это крем по типу кожи. Это очень важно, потому что крем будет восполнять те нюансы, которые хочется изменить. В-третьих, это крем для кожи вокруг глаз. Эта область нуждается в особо деликатном уходе. Ну и четвертое — средство с SPF-защитой, так как фотостарение никто не отменял», — советует эксперт.

Маски во всем многоообразии

В течение недели можно и нужно использовать дома экспресс-маски, такие как, например, тканевые, гелевые. А вот с глиняными лучше быть аккуратнее, особенно если у вас сухая кожа. Яна Анточи рекомендует наносить и такие маски, поверх которых можно делать лимфодренажный массаж.

Бесплатно и эффективно

Самое лучшее бесплатное средство для красивой кожи — это сон. Именно он вкупе с правильным питанием работает как отличная антиэйдж-терапия. Не забываем и про режим. Старайтесь просыпаться и ложиться в одно и то же время, гулять, делать определенное количество шагов, запускать лимфодренажную систему и в целом нравиться себе и любить себя.