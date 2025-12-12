В Мурманске молодая мать с подругой избили и пытались обрить девушку

В Мурманске местные жительницы избили и пытались обрить налысо девушку. Об этом сообщает Telegram-канал "Мурманск сейчас". Инцидент произошел в жилом помещении и частично попал на видео. Предварительно, недавно ставшая матерью девушка и ее подруга избивали, унижали и всячески издевались над третьей девушкой. Кроме того, они попытались побрить жертву налысо - на кадрах с места происшествия разбросаны отрезанные волосы. Отмечается, что знакомые негативно характеризуют молодую мать, которая, предварительно, выступала как одна из нападавших. По их словам, она плохо выполняет свои обязанности, а также часто находится в состоянии алкогольного опьянения рядом с ребенком. Распространившееся в сети видео вызвало возмущение как в Мурманске, так и за его пределами. Сообщается также, что видео сняли и выложили в интернет сами нападавшие.