Plus-size модель в боди с глубоким декольте открыла магазин

Plus-size модель Эшли Грэм открыла магазин Penneу. Снимками она поделилась в Instagram.

Эшли Грэм позировала в телесном боди, коричневых брюках и пиджаке. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

«Шикарная», «Потрясающая», «Похудела», — написали пользователи соцсетей.

До этого модель показала фигуру с растяжками в купальнике и бедра с целлюлитом.

В январе 2022-го Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае того же года модель вернулась к активной работе со съемками. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.