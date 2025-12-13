Пять лучших платьев для встречи нового года

Новый год — это редкая ночь, когда настроение важнее любой логики. Мы все хотим чуда, уюта и красоты. И правильное платье не просто украшает, а меняет самочувствие, позволяет глазам светиться иначе — с загадкой и восторгом. 2026-й — год Лошади, и модные тенденции буквально поддерживают эту энергетику: натуральные текстуры, благородные оттенки, сияние, движение ткани и уверенный минимализм.

© Freepik

Популярны будут материалы, которые ловят отражение праздничных огней: сатин, металлик, бархат, мягкий блеск. А силуэты остаются чистыми — акцент на фактуру, а не на сложный крой. Стилист Алина Лобанова рассказала о платьях, которые идеально отражают тренды зимы 2025–2026 и подойдут под любой формат праздника: от домашнего уютного вечера до эффектной вечеринки.

Бархатное платье-миди

Бархат — традиционно главный материал зимних коллекций. Он одновременно универсальный и эффектный, не требует сложного кроя и выглядит дорого даже в простейших формах.

«Платье-миди в изумрудном, темно-синем, винном или бутылочном цвете — идеальный баланс между спокойной элегантностью и праздничным настроением. Бархат сглаживает линии, подчеркивает силуэт, с ним не нужно много украшений — достаточно золотых серег или простой подвески. Плотные колготки, аккуратные туфли или бархатные балетки завершают образ, не перегружая его», — говорит эксперт.

Кремово-нюдовое платье-футляр или платье-рубашка

Тренд последнего года — тихая роскошь, спокойная, но дорогая эстетика, понятная женщинам, которые ценят комфорт так же, как стиль. Платья-футляры в кремовых, пудровых, молочных оттенках выглядят мягко и утонченно, они подчеркивают форму, но не сковывают. Платья-рубашки — еще один вариант, который идеально подходит для тех, кто встречает Новый год дома или в небольшой компании. Струящиеся ткани, длинные рукава и минималистичные линии делают образ современным и расслабленным.

Платье из металлика или мягкие блестки

В моде — металлик оттенка шампанского, перламутровый серебристый, приглушенная бронза. Простые силуэты миди с мягкой драпировкой или тонкими бретелями балансируют эффектность ткани.

«Такое платье — идеальный вариант для ресторана, оно отражает свет гирлянд, свечей, салютов и создает ощущение торжественности. Важно сочетать его с минимальными украшениями и естественно уложенными волосами — металл сам делает всю работу», — советует стилист.

Платье с асимметрией или драпировками

Асимметрия вернулась в моду как стильный способ подчеркнуть фигуру без банальности. Одно открытое плечо, диагональные драпировки, неровные подолы — все это делает образ живым и динамичным, а драпировки красиво собирают силуэт, визуально вытягивают линию тела. С этим фасоном особенно важна обувь: закрытые лодочки или минималистичные босоножки в тон делают образ завершенным.

Платье на тонких лямках из атласа или сатина

Шелковые и атласные платья-комбинации в стиле 90-х снова актуальны, особенно в зимних оттенках: шампанское, холодный перламутр, графит, кофе с молоком. Легкий блеск ткани романтичное настроение, а гладкая текстура делает фигуру тоньше и изящнее. Дополните образ мягким свитером оверсайз на плечи или жакетом прямого кроя с широкими плечами — и получится самый актуальный зимний дуэт.