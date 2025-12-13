Хайди Клум прогулялась по порту в корсете и шубе

Модель Хайди Клум показала фигуру в полупрозрачном платье с декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

52-летняя Хайди Клум позировала в корсете из денима, прямых брюках и белой шубе. Образ дополнили очки и туфли с острым мысом.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Хайди Клум стала лицом новой праздничной коллекции бренда Calzedonia. Супермодель примерила бордовое боди с глубоким декольте, которое дополнили кожаные микрошорты в тон, кружевные колготки и туфли на каблуках. Телеведущей уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

До этого Хайди Клум посетила мероприятие, организованное брендом L'Oreal Paris в Лос-Анджелесе. Супермодель выбрала для выхода в свет красный жакет с глубоким декольте, юбку с разрезом и кружевом и туфли на каблуках. Манекенщица позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.