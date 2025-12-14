Названа самая трендовая модель брюк

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую трендовую модель брюк. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Freepik

«Серые широкие брюки с защипами полюбились всем модницам и модникам. Они отлично вписываются в совершенно разные образы, но есть одно "НО"! Подходят они только для сухой погоды. Собирая образ с такими брюками непременно выгляните в окно или уточните прогноз погоды!» — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.