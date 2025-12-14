Экс-ведущая «Ревизорро» снялась в ванне с пеной

Экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая снялась в ванне с пеной. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Елена Летучая позировала в красном бикини, лежа в ванне с пеной на веранде виллы на Мальдивах. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Ведущая уже несколько дней отдыхает с мужем на Мальдивах.

В начале сентября Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Она показала весы, на которых была написано, что телеведущая смогла похудеть до 62,3 килограмма. Звезда сообщила, что достигла такого результата за две недели. 46-летняя Летучая рассказала, что ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи.

Позже Елена Летучая опубликовала в личном блоге фото, где позировала в желтом мини-платье с пестрым принтом и глубоким декольте. Волосы экс-ведущая шоу «Ревизорро» распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла у океана на Бали.