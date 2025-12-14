«Ангел» Victoria's Secret посетила кинофестиваль в золотом платье

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио, посетила закрытие международного кинофестиваля The Red Sea. Об этом сообщает Just Jared.

© Газета.Ru

44-летняя Алессандра Амбросио позировала в золотом платье с глубоким декольте и меховой накидке с кристаллами от бренда Zuhair Murad. Модели уложили волосы в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Недавно Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.