Экс-солистка SEREBRO выложила фото в платье с полупрозрачной юбкой

Экс-солистка группы SEREBRO и певица Катя Кищук снялась в платье с полупрозрачной юбкой. Звезда опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Катя Кищук устроила фотосессию по случаю своего дня рождения. 32-летняя певица предстала перед камерой в черном макси-платье с полупрозрачной юбкой-сеткой, которое было украшено стразами. Поп-исполнительница дополнила образ бантом и туфлями на каблуках в тон. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Катя Кищук вышла в свет в черном мини-платье с глубоким декольте и разрезом и колготках в тон. При этом певица не стала надевать бюстгальтер. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и макияжем. Ольга Серябкина была одета в белую майку, голубые джинсы и серую кожаную куртку. Ей уложили волосы и сделали макияж с темными тенями и коричневым блеском для губ.

В августе Катя Кищук показала старое фото, на котором она позировала в белой футболке с розовой надписью и серой рубашке в клетку с коротким рукавом. Тогда певица была брюнеткой и носила брови-«ниточки».