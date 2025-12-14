Какие вязаные изделия популярны сегодня

14 декабря в России отпразднуют День вязания. Создательница интернет-блога про рукоделие Любовь Цветкова рассказала «Вечерней Москве», насколько такое хобби популярно сегодня.

Вязание давно перестало быть хобби для пожилых. Сегодня многие молодые люди и даже подростки полностью погружаются в это занятие. Во-первых, это несложно: для некоторых техник даже не нужно ничего, кроме самой пряжи, а спицы или крючки часто можно найти и дома. Во-вторых, это дает возможность воплотить практически любую задумку. Обычно все начинается с пледов, шарфов, в том числе шарфов-снудов, или напульсников и браслетов. Это самые простые изделия, которые можно связать, ведь для них не нужно сильно задумываться над пропорциями, размерами или учить разные варианты закрепления. А еще — это тот подарок, который пригодится каждому. Посложнее уже обстоят дела с одеждой. Дело требует практики, руки должны привыкнуть к разным техникам, а глаз — научиться понимать схемы. К счастью, сейчас в интернете есть очень много мастер-классов, в том числе и бесплатных. А когда появится понимание разнообразия техник, вы уже и сами сможете проектировать идеи своих изделий мечты. Спрос на вязаные изделия сейчас достаточно большой. Кто-то продает готовые изделия в интернете, но в крупных городах бывают также и отдельные маркеты, куда привозят разнообразные рукодельные предметы: от стикеров до ювелирных украшений. Очень хорошо продаются вязаные игрушки в виде забавных зверей — немного в стиле наив. Рукоделие открывает двери для самовыражения и создания необычного образа.

И на лето пойдет

Вязать можно не только из шерсти — сейчас магазины для рукоделия предлагают различные варианты пряжи. Например, из тонкого хлопкового волокна создают целые образы на лето: парео, чтобы накинуть на купальник, или легкий топ.

Для красивой прически

Отдельный мир вязаных изделий — это украшения для волос. Благодаря разнообразию инструментов и техник можно создать резинки, повязки и даже косынки, для того чтобы защищать голову от солнца.

Милая деталь

В интернете можно также найти и мастер-классы по вязанию накладных воротников, которые подойдут как на рубашку, так и на свитер. Такие аксессуары добавят образу нежности.

Спасут в холода

Митенки — это очень удобный аксессуар, который позволяет сохранить тепло рукам и не препятствует использованию смартфона. А еще — их очень просто связать самостоятельно.

Чтобы украсить и защитить стол

Несложно вяжутся и подставки под стаканы и кружки. Такое изделие позволит пить горячий чай, не боясь за сохранность поверхности стола, а также даст напитку «устойчивость», чтобы его нельзя было случайно опрокинуть. Кстати, из прочной пряжи можно также связать и настоящее подвесное кашпо для домашних растений и цветов.

Модные цвета

Этой зимой в тренде вязаные изделия спокойных базовых цветов. Обратите внимание на пряжу пастельных оттенков: бежевый, розовый, лиловый, сиреневый.

Уютно и красиво

Совсем недавно ленту социальных сетей захватил новый тренд — кардиганы, украшенные крупными вязаными цветами. И если покупка оригинального изделия сильно бьет по кошельку, то создание такого изделия своими руками поможет избежать лишних трат.

Идет коза рогатая

Сейчас в социальных сетях активно идет перерождение средневековой одежды. К этому присоединились и рукодельники: они вяжут теплые шапки с рожками на манер арлекинов, а также длинные колпаки. Такие изделия не только защитят в непогоду, но и придадут изюминку образу.

В стиле 1980-х

Недавно в сети вспомнили еще один аксессуар прошлых лет — это гетры. Их несложно связать, и они могут создать совершенно разные образы: от спортивного до романтического. А в некоторых случаях они помогают носить колготки в холодную погоду.

Теплые рекордсмены

Самое большое вязаное одеяло. Изделие было создано рукодельницами из Индии. В масштабном проекте приняли участие более тысячи женщин, а полученное одеяло в результате достигло размера в 11 148 квадратных метров.

Самый длинный шарф. Жительнице Нидерландов удалось связать шарф длинною в 62,5 километра.

Быстрее всех. Самая быстрая рукодельница в мире — Хейзел Тиндэлл из Шотландии. Она смогла связать 262 петли за три минуты.

Российский рекорд. А самую большую рукавичку связали в Санкт-Петербурге. В ее создании участвовали 200 рукодельниц со всей страны, и готовое изделие весит 9 килограммов при размере 165 на 70 сантиметров.

Самый большой носок. А этот аксессуар связала жительница Латвии Марина Вороновская. Длина носка 5 метров, а вес — более 14 килограммов.

Плед без спиц

Подготовка

Вам понадобится несколько мотков очень толстой пряжи и ножницы.

Первый узел

Отступив несколько сантиметров от конца, оберните нить пряжи вокруг четырех пальцев. Проденьте сквозь получившееся кольцо рабочую нить и затяните узел.

Вторая петля

Протяните рабочую нить через первый узел. У вас получится еще одна петля.

Ширина

Продолжайте протягивать отрезки пряжи через петли, пока не наберете нужную ширину. Понадобится около 40 петель. Петли первого ряда должны быть немного больше, чем у последующих.

Продолжаем

После набора достаточной широты, протягивайте рабочую нить через образовавшиеся петли, создавая второй ряд. Продолжайте, пока не получите изделие нужного размера.

Закрепление

Когда плед станет достаточного размера, нужно продеть каждую петлю в ряде через следующую — таким образом ряд закроется.

Финал

Последнюю петлю при этом нужно будет разрезать и закрепить обычным узлом.