Младшая дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

Младшая дочь певицы Глюкозы (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) Вера кардинально сменила имидж. Фото опубликованы на сайте Spletnik.

© Газета.Ru

Глюкоза и ее дочь Вера посетили выставку в галерее «Триумф». 14-летняя девушка вышла на публику с черными волосами и челкой. Она также сделала макияж с черными стрелками и коричневой помадой. Дочь Глюкозы позировала перед фотографами в черном облегающем боди, атласных шортах с ремнем в тон, рваных колготках и ботинках. Вера также добавила к образу аксессуары.

Исполнительница замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара расписалась в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а предпринимателю 33 года. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшей дочери Лидии 18 лет, а младшей Вере 14 лет.

В октябре папарацци подловили Лидию с бойфрендом во время вечеринки певца Вани Дмитриенко, которая прошла в Москве. Сначала влюбленные держались порознь, но позже их заметили за поцелуем возле служебного входа. По информации Super.ru, девушка и ее возлюбленный уехали на одной машине.

Несмотря на то, что сама Лидия скрывает отношения и личность партнера, журналисты выяснили, что она встречается с 28-летним бизнесменом Иваном Мурашовым. Он родом города Нытва Пермского края, однако последние несколько лет проживает в Москве. Super.ru рассказало, что возлюбленный дочери Глюкозы ведет деятельность по осуществлению торговли через автоматы.