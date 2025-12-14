Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер снялась в коротких шортах. Бизнесвумен разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

30-летняя Кендалл Дженнер стояла перед зеркалом в трикотажном бежевом костюме Alo, который состоял из джемпера и коротких шортов. Модель позировала с распущенными волосами в ванной.

© Газета.Ru

На днях Кендалл Дженнер рассказала в интервью изданию People, что ее сестры советовали ей использовать крем для глаз с 16 лет.

«Знаете, мои сестры немного старше меня, и они всегда давали нам с Кайли советы еще с самого детства. Например, они сказали, что нужно использовать увлажняющий крем для глаз, когда мне было 16 лет или около того. Они говорили: "Тебе стоит начать пользоваться им прямо сейчас, чтобы не было мелких морщин"», — вспомнила модель.

Дженнер заявила, что ей всегда рассказывали о полезных привычках для поддержания красоты. Однако, по ее словам, она игнорировала рекомендации родственниц.