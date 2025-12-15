Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста сменила имидж

Дочь модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт сменила имидж. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Ким Кардашьян и Норт Уэст заметили 13 декабря в Западном Голливуде. Бизнесвумен вместе с дочерью и ее подругами посетила ресторан Nobu. Журналисты обратили внимание, что девушка появилась на публике с обесцвеченными бровями. Она также надела парик с длинными голубыми волосами и сделала макияж с коричневым блеском для губ. Норт Уэст была запечатлена в черном спортивном костюме и кедах.

© Соцсети

В октябре Норт Уэст снялась с наклеенными татуировками на лице, на которых были изображены ее имя и звезда. Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста также надела черные грилзы, цветные контактные линзы и фейковый септум. Знаменитость позировала с косами и накладными ресницами. Читатели Page Six не оценили образ девочки.

В августе папарацци подловили Ким Кардашьян вместе с дочерью Норт после ужина в ресторане Pierluigi в Риме. Модель появилась на публике в черном платье-комбинации с прозрачным кружевом, босоножках на каблуках и украшении с крестом. Дочь звезды реалити-шоу выбрала черный корсет, мини-юбку с оборками, браслеты, массивные ботинки на платформе и сумку в форме сердца. Интернет-пользователи раскритиковали Норт.