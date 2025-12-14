Россиянки запустили новый тренд

Парикмахер-колорист Любовь Бей заявила о тренде на седину у россиянок. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам эксперта, за последние несколько лет произошел мощный сдвиг в окрашиваниях: седина стала не проблемой, а стилем. Все чаще к парикмахерам приходят женщины, которые не прячут белые пряди, а хотят подчеркнуть их красоту, утверждает она.

Колорист отметила, что сейчас прошел период перфекционизма и бесконечных ретушей — теперь клиенты не гонятся за идеальной картинкой, а демонстрируют свою уникальность и естественность. Кроме того, женщины перестали закрашивать седину ради экономии времени.

К тому же многие отказались от окрашивания, чтобы сохранить качество волос, поскольку нанесение окислителей и красителей каждый месяц негативно сказывается как на самой прическе, так и на коже головы.

Собеседница высказалась и о мировых трендах.

«Высокая мода, кино, соцсети показали: окрашивание в "седой", стальные боб-каре, холодные пикси — это ультрасовременно. Когда видишь, как сияет идеально ухоженная седина, понимаешь: дело не в возрасте, а в работе с текстурой, светом и уходом», — пояснила она.

Бей рассказала, что чаще всего клиентки обращаются за ретушью седины, а не за полным перекрытием. Вторая популярная услуга — встраивание седины в технику. Особенно актуально тем, кто носил очень темные оттенки и устал закрашивать корни каждые 2-3 недели: сначала убирается темный краситель, а затем в природный рисунок встраивается седина.

В ноябре появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами.