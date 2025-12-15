«Съедобные» оттенки для волос: горячий тренд 2026 года

В 2026 году гурманские, или «съедобные», оттенки волос снова будут на пике моды. Эта палитра, вдохновленная сладостями и горячими напитками, стала горячим трендом еще в 2025 году. Эти цвета прекрасно подойдут на все случаи жизни: и в пир, и в мир.

© ГлагоL

Что же это за цвета? Представьте себе оттенки пряной корицы, насыщенного эспрессо, нежной карамели или воздушного безе. Именно эти теплые тона стали основой для создания «вкусного» цвета волос, отмечает автор блога «Волосатый канал: секреты красивых волос».

Ключевые особенности тренда: мягкость, многослойность и сияющий глянец. Достигается это за счет сочетания разных техник, например, классического мелирования и airtouch. Именно это создает эффект естественных солнечных бликов. Такое окрашивание не имеет жестких рамок и может быть подстроено под любой тип внешности.

Для холодного тона кожи и светлых глаз подойдут цвета ледяной ванили или крем-брюле. Обладательницам теплой кожи и карих или зеленых глаз стоит обратить внимание на оттенки корицы, мокко или топленого молока.

Часто салонные процедуры беспощадно портят волосы, особенно сложные окрашивания. «ГлагоL» ранее рассказал, как укрепить волосы без дорогих препаратов.