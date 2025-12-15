Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей зимой

Зимой мы особенно уязвимы из-за низких температур, ветра и сухого воздуха от отопления. Дерматолог АО «Медицина» Елена Шухман рассказала «Чемпионату» о том, как ухаживать за кожей в период холодов.

«При сухой коже ключевые ингредиенты — керамиды, гиалуроновая кислота, сквалан и ненасыщенные масла (ши, жожоба), которые восстанавливают липидный барьер и удерживают влагу. Керамиды подходят всем типам кожи, гиалуронка — особенно чувствительной и зрелой, масла — сухой и нормальной. SPF-защита зимой обязательна: УФ-лучи отражаются от снега, усиливая воздействие даже при минусовой температуре», — сказала эксперт.

Рукам и губам требуется особый уход: плотные бальзамы с пантенолом, витамином Е и воском — наносить после каждого контакта с водой или на улице. Агрессивные скрабы зимой нарушают и без того ослабленный барьер — лучше использовать мягкие ферментные или молочные пилинги 1–2 раза в неделю.

Сухой воздух, синтетическая одежда и агрессивные моющие средства усугубляют раздражение — увлажнители, натуральные ткани и гипоаллергенные средства помогут. Баня и сауна сушат кожу, провоцируя трансэпидермальную потерю влаги, — после посещения сауны обязательно наносить увлажняющие средства. Обратиться к дерматологу необходимо при стойком покраснении, болезненных трещинах, гнойничковых высыпаниях или шелушении, не поддающемся домашней терапии.