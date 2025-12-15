Названы эффективные домашние SPA-процедуры

Перед домашними SPA-процедурами важно подготовить кожу - мягкий пилинг удалит ороговевшие клетки и поможет активным компонентам лучше впитаться. Как пишет издание Lady.Pravda.Ru, начинать водные процедуры лучше со скраба или гоммажа.

© Вести Подмосковья

Если кожа чувствительна, серьезный пилинг лучше оставить для душа, а перед ванной можно использовать мягкий гель. Полноценный ритуал ухода и расслабления может охватить весь вечер: теплый душ и скраб, ванна, увлажняющий уход. Вода в ванне должна доходить до уровня груди, температура не должна быть больше 38 градусов. Примерно 25 минут такой ванны будет достаточно, повторять рекомендуется не чаще чем через день. Этого времени хватит для расслабления мышц без пересушивания кожи.

В состав пен для ванн зачастую включены натуральные эфирные масла и растительные экстракты. Пены хватит столько, сколько поместилось в ладони - переизбыток лишь пересушит кожу. Эфирные масла не рекомендуется капать прямо в воду, лучше смешать их с морской солью, молочком или пеной. Для утренней ванны подойдут цитрусовые масла, для вечерней - бергамот, лаванда, нероли (важно учитывать индивидуальную непереносимость и аллергию).