Возлюбленная Венсана Касселя выложила фото в трусах

Возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста снялась в трусах. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

29-летняя Нара Баптиста предстала перед камерой в белой футболке и трусах в тон. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица позировала с собранными волосами с прядями у лица и без макияжа. Знаменитость стояла на фоне пальм и океана.

В конце ноября Нара Баптиста опубликовала в личном блоге фотографию, где стояла перед камерой в лифе с цветами и молочной юбке-миди. Манекенщица также надела массивные золотые серьги и браслет. Модель предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спальне.

На днях Нара Баптиста рассказала в интервью изданию Vogue, что на первом свидании с Венсаном Касселем они сразу поняли, что у них много общего. Так, например, модель и актриса оба любят бразильскую культуру. По словам манекенщицы, после ужина они отправились на вечеринку, которую организовали друзья актера. Знаменитость призналась, что они с Касселем танцевали всю ночь.