Тайра Бэнкс вышла на публику в корсете и бархатном костюме

Супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс вышла на публику в корсете. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя Тайра Бэнкс показала фигуру в черном корсете, который сочетала с изумрудным бархатным брючным костюмом. Супермодель добавила к образу кожаный берет, кольца и остроносые туфли на каблуках. Манекенщица позировала перед камерами с уложенными распущенными волосами и макияжем с темной помадой.

В конце августа Тайра Бэнкс снялась для выпуска сербского журнала Harper's Bazaar. На одном из кадров супермодель предстала в корсетном боди, украшенном кристаллами. При этом манекенщица отказалась от штанов. Звезда подиумов также надела колготки и серьги. Телеведущей сделали объемную укладку и макияж.

До этого Тайра Бэнкс появилась на церемонии вручения премии Fashion LA Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Супермодель вышла в свет в темно-коричневом пальто, широких брюках, черном топе и туфлях. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с серебристыми тенями, черными стрелками, темными бровями, румянами, контурингом и розовой помадой.