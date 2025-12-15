Звезда «Дивергента» вышла на красную дорожку в прозрачной блузе

Американская актриса Шейлин Вудли в откровенном наряде вышла на красную дорожку Международного кинофестиваля на Красном море в Саудовской Аравии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Звезда «Дивергента» предстала перед публикой в прозрачной блузе коричневого цвета с гороховым принтом и глубоким декольте.

Помимо этого, знаменитость надела желтую юбку с разрезом до бедра, которая обнажала ее ногу. Вдобавок артистке сделали укладку и макияж в нейтральных оттенках.

В октябре звезда «Дивергента» вышла в свет в прозрачном платье. Знаменитость появилась на публике в коротком кружевном изделии черного цвета, ткань которого демонстрировала нижнее белье из атласа.